"Клоунада, просякнута кров'ю": у Зеленського відреагували на привітання Лукашенка з Днем Незалежності

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі і який є співучасником воєнних злочинів Росії, привітав Україну з Днем Незалежності.

Привітання з'явилося на сайті Лукашенка сьогодні, 24 серпня.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко, який дозволяє росіянам обстрілювати Україну з території Білорусі, побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на цинічні слова Лукашенка і назвали привітання "клоунадою"

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована і матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", - написав у Twitter речник голови ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі.

Крім того, росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується ними як командний пункт. З цієї бази російські війська РФ неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки окупантів виконували бойові вильоти. Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій.

Офіційні ЗМІ Білорусі, які мало чим відрізняються від пропагандистських російських, на початку вторгнення почали переконувати, що Україна готувалася напасти Білорусь 23-24 лютого. А Лукашенко особисто їздив до Путіна, щоб у черговий раз сказати і йому про це.

Самопроголошений "президент" Білорусі також постійно робить протилежні за змістом заяви - то каже що РФ та Білорусь не нападала на Україну, то - що напад "був превінтимним". А в липні він звинуватив Захід у "підготовці нападу" на Росію і розповів, з якого напрямку.