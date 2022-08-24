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"Захищати суверенітет та незалежність України означає захищати стабільність нашого світу", - Макрон

Президент Франції записав відеозвернення з нагоди Дня Незалежності України.

"Захищати суверенітет та незалежність України означає захищати стабільність нашого світу", - Макрон
Фото: Twitter президента Франції

Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.

Відеозвернення опубліковане на сторінці президента Франції у Twitter.

"Українки, українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби", - написав Макрон під відеозверненням.

Президент зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку всієї Франції як сьогодні, так і завтра.

"Ми мобілізуємося сьогодні та мобілізуватимемося завтра, щоб допомогти воєнній відсічі України та українців, а також щоб завтра допомогти у відбудові", - сказав очільник Французької Республіки.

Він підкреслив, що захищати суверенітет та незалежність України "означає захищати стабільність нашого світу".

"Ви можете в цей 31-й день народження бути гордим за цей 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та її неймовірною відсіччю яка триває шість місяців", - підтримав українців Макрон.

"Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці. Так буде і надалі", - завершив президент Франції українською.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії, а президент Франції вперше після двомісячної перерви провів телефонну розмову з Путіним.

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