"Захищати суверенітет та незалежність України означає захищати стабільність нашого світу", - Макрон

Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.

Відеозвернення опубліковане на сторінці президента Франції у Twitter.

"Українки, українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби", - написав Макрон під відеозверненням.

Президент зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку всієї Франції як сьогодні, так і завтра.

"Ми мобілізуємося сьогодні та мобілізуватимемося завтра, щоб допомогти воєнній відсічі України та українців, а також щоб завтра допомогти у відбудові", - сказав очільник Французької Республіки.

Він підкреслив, що захищати суверенітет та незалежність України "означає захищати стабільність нашого світу".

"Ви можете в цей 31-й день народження бути гордим за цей 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та її неймовірною відсіччю яка триває шість місяців", - підтримав українців Макрон.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.



Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

"Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці. Так буде і надалі", - завершив президент Франції українською.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії, а президент Франції вперше після двомісячної перерви провів телефонну розмову з Путіним.