Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Японії планує закликати до створення атомних електростанцій нового покоління

Цей крок може стати поворотним для країни, яка тримала більшість своїх ядерних реакторів у простої протягом десятиліття.

Прем'єр-міністр Японії планує закликати до створення атомних електростанцій нового покоління
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планує закликати до створення атомних електростанцій нового покоління, оскільки зростання цін на енергоносії частково послабило тривалий опір влади.

Про це пише Reuters з посиланням на газету Nikkei в середу, 

Очікується, що Кісіда оголосить про новий план під час конференції "Green Transformation" у середу.

“Цей крок може стати поворотним для Японії, яка тримала більшість своїх ядерних реакторів у простої протягом десятиліття після того, як масштабне цунамі спровокувало катастрофу на електростанції Фукусіма-Даїчі в 2011 році”, – зазначає видання.

Загалом ідею перезапуску атомної електростанції після аварії на Фукусімі не підтримували. Однак ситуація змінилася через зростання цін на пальне та спекотне літо, що призвели до збільшення закликів до енергоощадження.

Нагадаємо, атомна станція Фукусіма-Даїчі, розташована приблизно за 220 км на північний схід від Токіо, постраждала від землетрусу магнітудою 9,0 і подальшого цунамі в березні 2011 року. Це спричинило три аварії реактора та змусило Японію закрити весь свій парк ядерних реакторів.

У жовтні 2017 року суд визнав відповідальність держави і енергетичної компанії "Tokyo Electric Power Co" за аварію і зобов'язав їх виплатити компенсації постраждалим.

У вересні 2019 року суд у Токіо виправдав трьох колишніх керівників "Tokyo Electric Power" за звинуваченням у недбалості, що спричинила аварію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також