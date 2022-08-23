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Премʼєр-міністр Японії доручив оновленому уряду продовжувати санкційну політику проти РФ

За словами міністра фінансів Шунічі Сузукі, нові обмежувальні заходи поки не обговорювали. 

Премʼєр-міністр Японії доручив оновленому уряду продовжувати санкційну політику проти РФ
Шунічі Сузукі
Фото: wikipedia

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда проінструктував свій новий кабінет міністрів продовжувати дипломатичні відповіді, зокрема санкції, на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив, що Японія тісно співпрацює у цьому питанні з іншими представниками Group of 7, пише Reuters.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з G7 і міжнародною спільнотою, слідуючи вказівкам премʼєр-мінітра та відповідаючи відповідним чином", – повідомив він журналістам. 

Шунічі Сузукі додав, що поки що міністри не обговорювали нових санкцій.

Нагадаємо, що два тижні в уряді Японії відбулися заміни низки міністрів

Японська влада надає послідовну підтримку Україні у війні проти Росії як фінансово, так і застосовуючи антиросійські санкції. 

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