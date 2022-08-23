“ЗСУ замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець на Донеччині”, – дезінформація від РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили, що “бойовики українських збройних формувань у Слов'янську Донецької області замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінфомрації при РНБО.
Вони нібито планують підірвати міст для “звинувачення російських підрозділів у невибірних ударах по об’єктах транспортної інфраструктури”.
Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що “обстріли атомних об’єктів в Україні є загрозою глобального масштабу, а вся відповідальність за ці дії лежить на західних покровителях київського режиму”.
“У Європі від війни починають відверто втомлюватися, оскільки там на перший план виходять власні економічні проблеми, і це говорить лише про те, що “війна до останнього українця» триватиме доти, доки її ціна не стане надто великою”, – цитує ЦПД медіа РФ.
Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки, які поширюють про "народний супутник".