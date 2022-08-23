“ЗСУ замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець на Донеччині”, – дезінформація від РФ

Також ЗМІ окупантів пишуть про те, що “Захід починає втомлюватися від України”.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що “бойовики українських збройних формувань у Слов'янську Донецької області замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінфомрації при РНБО.

Вони нібито планують підірвати міст для “звинувачення російських підрозділів у невибірних ударах по об’єктах транспортної інфраструктури”.

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що “обстріли атомних об’єктів в Україні є загрозою глобального масштабу, а вся відповідальність за ці дії лежить на західних покровителях київського режиму”.

Також ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію про те, що “Захід починає втомлюватися від України”.

“У Європі від війни починають відверто втомлюватися, оскільки там на перший план виходять власні економічні проблеми, і це говорить лише про те, що “війна до останнього українця» триватиме доти, доки її ціна не стане надто великою”, – цитує ЦПД медіа РФ.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки, які поширюють про "народний супутник".