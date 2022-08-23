У Чорному морі ракетоносії окупантів споряджені 28 ракетами “Калібр”

У Чорному морі перебувають чотири ракетоносії окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед них є підводний”, – йдеться у повідомленні.

Ракетоносії споряджені 28 ракетами типу “Калібр”.

“Ще раз нагадуємо про необхідність дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги, уважність до імовірності артилерійських обстрілів на Миколаївщині, Херсонщині, Нікопольщині, Криворіжжі, неприпустимості нехтування небезпекою”, – зазначили в ОК,

Нагадаємо, ворог протягом доби атакував ракетами повітряного базування Одеську та Миколаївську області. На Одещину направили ракету Х-59, яка потрапила в об’єкт інфраструктури регіону.

Окупанти також спрямували ракету Х-31 в район села Коблеве на Миколаївщині.