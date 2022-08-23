У Чорному морі ракетоносії окупантів споряджені 28 ракетами “Калібр”

У Чорному морі перебувають чотири ракетоносії окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед них є підводний”, – йдеться у повідомленні.
Ракетоносії споряджені 28 ракетами типу “Калібр”.
Нагадаємо, ворог протягом доби атакував ракетами повітряного базування Одеську та Миколаївську області. На Одещину направили ракету Х-59, яка потрапила в об’єкт інфраструктури регіону.
Окупанти також спрямували ракету Х-31 в район села Коблеве на Миколаївщині.