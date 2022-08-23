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Військова адміністрація Кривого Рогу постійно поповнює стратегічний запас основних продуктів харчування - Вілкул

Для формування запасу місто виділило бюджетні кошти.

Військова адміністрація Кривого Рогу постійно поповнює стратегічний запас основних продуктів харчування - Вілкул
Фото: Facebook/Олександр Вілкул

Закупка стратегічних запасів за бюджетні кошти у місцевих товаровиробників створює продовольчу безпеку в Кривому Розі. Також це дає робочі міста та заробітну плату криворіжцям. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Військова адміністрація постійно поповнює стратегічний запас основних продуктів харчування. Його обсяг розрахований на три місяці споживання жителями міста. До стратегічного запасу входять: борошно, макаронні вироби, крупи, сіль, цукор, олія рослинна, консерви рибні та м’ясні, молоко згущене”, - повідомив Вілкул. 

Він зазначив, що завдяки міському стратегічному запасу вже понад 100 тис. криворізьких сімей, до складу яких входять особи з пільгових категорій, безкоштовно отримали продуктові набори. 

Крім того, продуктові набори отримали ще понад 30 тис. родин переселенців до Кривого Рогу. 

Нагадаємо, продуктові набори в Києві отримали 20% переселенців - це близько 30 тис. осіб. 

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