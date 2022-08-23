Російські окупанти на Херсонщині роздають приставки до телебачення, - Хлань

Російські окупанти “дали задню” в питання проведення на Херсонщині “референдуму”. Це говорить про те, що Росії на Херсонщині не бути.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Ворог продовжує пропагандистську діяльність - роздає приставки до телебачення, щоб промивати мізки людям своєю брехнею: ППО в них ловить усе, “росія назавжди”, доньку пропагандиста Дугіна підірвала українка з АЗОВу і за всім поганим стоїть українська армія. Продовжують показувати “святкування” дня свого аквафрешу, люди стоять спинами, а в перших рядах привезені неадеквати розмахують триколорами”, - написав Хлань.

Він закликав всіх, хто має таку можливість, виїхати з окупованої території, поки російські загарбники не створили фільтраційні табори і в Василівці, що в подальшому ускладнить рух.

Нагадаємо, будь-який міст на Херсонщині сьогодні – це об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях, тому ЗСУ буде їх знищувати. Через це мешканців області закликають триматися від мостів подалі.