Зеленський передасть премію за медаль Свободи на реабілітаційний центр у Бородянці

Україна має зробити так, щоб ніхто не боявся говорити про свої проблеми через пережите на війні.

Президент Володимир Зеленський планує передати премію, яку отримав із присудженням американської медалі Свободи, на відновлення знищеного загарбниками реабілітаційного центру у Бородянці. Розмір премії становить 100 тис. доларів.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на виступ Володимира Зеленського на ветеранському форумі “Захисники. Перекличка. Там де ми, там Україна”.

“Конституційний центр США присудив мені медаль Свободи 2022 року і премію у розмірі 100 тисяч доларів. Я вважаю, що це відзнака не мене особисто, це - відзнака хоробрості всього українського народу, наших Збройних сил, прагнення всіх наших людей бути вільними. А тому я погодився прийняти цю відзнаку лише від імені усіх українців і направляю цю премію на відбудову й відновлення реабілітаційного центру у Бородянці Київської області”, - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що ветерани були і є основою нашої оборони і можуть стати основою відновлення держави.

Щоб це відбулося, однією з основних галузей має стати реабілітація учасників війни, галузь допомоги усім, хто потребує фізичної, психосоціальної підтримки у зв’язку з війною.

Також президент зазначив, що наразі в Україні створюється національна програма психічного здоров‘я та психосоціальної підтримки, яка спрямована й на допомогу ветеранам.

“На рівні Міністерства у справах ветеранів також здійснюються відповідні ініціативи, але їх має бути все більше, значно більше, і вони мають бути всеукраїнськими, щоб у кожному регіоні нашої держави була сучасна зручна і, головне, ефективна система реабілітації наших воїнів”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський був нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.