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Зеленський: зараз близько мільйона людей захищають Україну

Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні.

Зеленський: зараз близько мільйона людей захищають Україну
Фото: Скріншот відео

Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших наших формуваннях, які протистоять російським окупантам. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Міністерстві в справах ветеранів.

"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні і втілюватися не на словах, а в практичних речах.

"Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя... Потрібно, щоб вони брали участь у розробці конкретних важливих рішень. Щоб не чиновник вирішував, а вирішував ветеран", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 29 липня Верховна Рада утворила систему переходу від військової служби до цивільного життя. 

Також Рада заборонила колекторам стягувати кредити з учасників ЗСУ, ТрО, їхніх родичів та ВПО.

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