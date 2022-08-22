Як захистити власну техніку від перепадів напруги в мережі — причини виникнення і технічні рішення

Навіть якісна техніка швидко вийде з ладу при виникненні перепадів в електропроводці. Це розповсюджене явище, з яким можна зіштовхнутися навіть в новобудовах. Закономірним буде пошук методів, як захистити техніку від перепадів напруги в мережі.

Чому виникають перепади?

Перед вибором варіантів захисту для власної техніки варто розібратися в причинах виникнення перепадів в електромережі. Причинами їх появи можуть виступати такі фактори:

● Велике навантаження на мережу. Одночасне підключення значної кількості приладів веде до порушення напруги. Це видно, наприклад, по блиманню лампочки чи відключенню окремих приладів. Особливо помітно в вечірній час, особливо взимку.

● Наявність потужного споживача поряд. Відчути вплив можуть будинки, розміщені поряд з великими підприємствами, офісними будівлями, торговими центрами.

● Відривання нульового дроту. Він відповідає за вирівнювання напруги у споживачів. В момент обриву частина користувачів отримує збільшену напругу, що веде до пошкодження електротехніки.

● Помилка при підключені, наприклад, спутані фаза і нуль.

● Поганий стан проводки. Низька якість мережі в будинку і приміщенні, використання низькоякісних матеріалів, а також помилки монтажу можуть стати причиною короткого замикання або коливання напруги.

● Удар блискавки. Влучання блискавки в лінію електромереж веде до стрімкого зростання напруги, на що не завжди встигають реагувати захисні прилади.

Врахувати всі фактори виникнення проблеми у вас не вийде, тому залишається шукати шляхи захисту власної техніки.

Способи захисту від коливань напруги

В залежності від параметрів мережі, а також від можливих причин коливання, вибирайте відповідні захисні елементи. Так ви зможете надійно захистити власну техніку від виходу зі строю.

Автомати

Можуть захистити мережу від різкого зростання параметрів току, тривалого перевантаження, а також перегрівання. Однак мають один недолік — тривалий час спрацьовування, через що, з високою ймовірністю, техніка все-таки постраждає. Не відмовляйтесь від використання такого елементу, але сподіватися тільки на нього не варто.

Мережеві фільтри

Це конструкція, схожа на подовжувач, обладнана індикацією. Всередині блоку знаходиться кілька конденсаторів і котушок індуктивності. Розраховані на захист при скачках напруги в 400-500 В з силою току до 15 А. Більшість сучасних приладів мають подібні вбудовані системи захисту, але наявність фільтру збільшує ймовірність збереження техніки на 15-20%.

Реле контролю напруги

Більш надійний варіант, здатний захистити техніку при підвищенні напруги з силою струму до 65 А. Реле автоматично вимикає подачу живлення при відхиленні показників від встановлених меж. Після стабілізації ситуації ввімкнути живлення можна вручну чи автоматично, в залежності від моделі. Серед переваг приладу можна виділити:

● Швидкість спрацьовування в кілька мілісекунд.

● Компактні розміри і простий монтаж.

● Значні діапазони максимальної і мінімальної напруги.

● Моніторинг параметрів мережі в режимі реального часу.

Реле контролю забезпечує чудовий захист в межах встановлених рамок, але не може гарантувати надійного захисту від імпульсних стрибків, наприклад, від влучання блискавки.

Стабілізатори

Відповідають за стабілізацію параметрів мережі до нормальних значень в випадку їх відхилення. Діапазон робочих характеристик залежить від вибраної моделі. Підтримують роботу приладу чи всієї домашньої мережі зі збереженням нормальних значень напруги, якщо її вхідне значення знаходиться в робочому діапазоні. Якщо значення перевищує вказані показники, то відбувається автоматичне вимикання живлення або вмикається живлення з акумуляторної батареї.

Прилади захисту від імпульсної перенапруги

Призначений для захисту електромережі від різких скачків, викликаних, переважно, розрядами блискавки. Під час стрімкого зростання напруги відбувається перемикання фази на заземлення, що дозволяє відвести надлишки в землю. Деякі моделі обладнані спеціальним вбудованим варістором. Він також відповідає за відведення току при виникненні перенапруги в електромережі.

Максимальный захист можна забезпечити використовуючи кілька варіантів захисних приладів. Це дозволяє охопити ширший круг можливих проблем, а також зменшити ймовірність пошкодження техніки до мінімального рівня. Підбір приладів проходить відповідно до особливостей об'єкта, де проходить монтаж, ймовірних джерел проблем, а також параметрів самої мережі. Тепер ви знаєте, як захистити техніку від перепадів електрики, використовуючи різні прилади.