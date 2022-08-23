Росія випустила ракети по Дніпру. Є падіння уламків ракет на приватні будинки.

Про це мер міста Борис Філатов повідомив у телеграмі.

Він закликав дніпрян перебувати в укриттях.

"Деталі згодом. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", – написав він.

Нагадаємо, українців закликають бути особливо пильними напередодні і в День Незалежності. Ворог може посилити обстріли цивільної інфраструктури. Ця інформація підтверджується і західною розвідкою – Держдеп США повідомив, що ворог може активізувати удари найближчими днями.