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Росія випустила ракети по Дніпру

Уламки впали на приватні будинки. 

Росія випустила ракети по Дніпру
Ілюстративне фото

Росія випустила ракети по Дніпру. Є падіння уламків ракет на приватні будинки.

Про це мер міста Борис Філатов повідомив у телеграмі.

Він закликав дніпрян перебувати в укриттях.

"Деталі згодом. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", – написав він.

Нагадаємо, українців закликають бути особливо пильними напередодні і в День Незалежності. Ворог може посилити обстріли цивільної інфраструктури. Ця інформація підтверджується і західною розвідкою – Держдеп США повідомив, що ворог може активізувати удари найближчими днями. 

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