Головне за ніч. Вівторок, 23 серпня

День Державного Прапора відзначається щорічно 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

Раніше День державного прапора святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над київською мерією. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 “Про День Державного Прапора України” від 22 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Невеличкий історичний екскурс – в нашій новині.

На запрошення президента Володимира Зеленського до України прибув президент Польщі Анджей Дуда.

"У ході візиту відбудуться двосторонні перемовини президентів і делегацій, присвячені ситуації в Україні, підтримці України у військовому, економічному та гуманітарному секторах, двосторонньому співробітництву", – йдеться у повідомленні канцелярії польського президента.

Анджей Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни провалили штурм біля Красногорівки і Первомайського на Донеччині. Також окупанти наступали на Авдіївському і Новопавлівському напрямках, але отримали відсіч і відійшли.

На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Минулої ночі російська армія знову гатила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області.

“По Криворізькому ударили “ураганами”. У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені шість будинків, газогін та водогін.

За ніч і ранок Росія била по Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Херсонській областях. Ворог невдало наступав із чотирьох напрямків на Луганщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

США мають у своєму розпорядженні розвідувальні дані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі й державних об’єктах України.

Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника.

Чиновник додав, що заява ґрунтується на "занижених" даних розвідки США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності, 24 серпня. Зі свого боку нагадуємо про пильність і обережність - утім, не лише цими днями, а й завжди.

В оперативному командуванні “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів.

“Суттєве ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагомий ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС”, – йдеться у повідомленні.

Також знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

Україна жодним чином не причетна до підриву автомобіля російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

“Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення – це робота російських спецслужб”, – заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, підрив авто Дугіної може бути пов’язаний з тим, що вона, як і її батько Олександр Дугін, критикували Кремль та російську армію за повільні темпи так званої “спецоперації”. На думку секретаря РНБО, це подобалося далеко не усім, тому до справи залучили ФСБ.

Детальніше – в нашій новині.

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