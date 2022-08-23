В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів

Також знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

В оперативному командуванні “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів.

“Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС”, – йдеться у повідомленні.

Також знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

Нагадаємо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що українські захисники завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський та Каховський мости: хоча інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.