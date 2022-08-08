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​Ситуація на півдні залишається під вогневим контролем України

Просування ворога на суходолі дуже ускладнене.

​Ситуація на півдні залишається під вогневим контролем України
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Ворог вже не має можливості просуватися суходолом. Під контролем також Антонівський та Каховський мости. Інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Ситуація на півдні залишається напруженою, але вона контролюється силами оборони. Попри те, що ворог підтягує резерви, розгортає ударні угруповання, вишукує сили та місця для маневрів. Але ми тримаємо ситуацію під вогневим контролем. Та вносимо суттєві корективи в їх план”, – заявила вона.

За її словами, просування ворога на суходолі вже дуже ускладнене. “Він не має вже такої можливості. Тому концентрує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах”, – додала Гуменюк.

Ситуація на Антонівському та Каховському мостах також під вогневим контролем ЗСУ. “Але ми не руйнуємо інфраструктуру. Ми просто не даємо ворогу нею користуватися”.

Також продовжується знищення складів з боєприпасами ворога на Херсонщині та Миколаївщині. “Ми маємо орієнтири з накопиченням техніки, живої сили. Та вдало їх опрацьовуємо”.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Українські сили все частіше завдають ударів по мостах, складах та залізницях на півдні.

 

 

 

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