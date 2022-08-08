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​Ворожу крилату ракету збили над Одещиною

Ракета була випущена з підводного човна у Чорному морі.

​Ворожу крилату ракету збили над Одещиною
Фото: bulgarianmilitary.com

Уранці 8 серпня в небі над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету.

Про це повідомляє у Telegram “Одеса. Офіційно".

"8 серпня близько 10:00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Уманським районом. Постраждали дві людини, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

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