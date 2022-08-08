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На Донеччині за минулу добу зафіксовано 47 руйнувань, - МВС

Росіяни били авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ "Град" і "Смерч".

На Донеччині за минулу добу зафіксовано 47 руйнувань, - МВС
Фото: МВС

За минулу добу на Донеччині окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Поліція Донеччини фіксує наслідки обстрілів. Є вбиті та поранені цивільні. Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації", - йдеться в повідомленні.

Сім влучень зазнала Авдіївка та шість - Бахмут.

Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Повідомляється, що росіяни били по житловому сектору авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ "Град" і "Смерч".

Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів - 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобаза, садове товариство та електропідстанція.

Нагадаємо, днями СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ, члени якої здавали позиції ЗСУ на Донбасі.

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