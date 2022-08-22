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Сили спецоперацій оприлюднили відео знищення моста на тимчасово окупованій Донеччині

У результаті підриву він став для росіян перепоною.

Сили спецоперацій оприлюднили відео знищення моста на тимчасово окупованій Донеччині
Фото: скріншот відео

Сили спецоперацій оприлюднили відео знищення моста на території тимчасово окупованої Донеччини.

Як ідеться в повідомленні пресслужби Командування ССО, знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів приділяють велику увагу.

"Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом. Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною", - розповіли військові.

В командуванні наголосили, що після деокупації територій знищені українські об'єкти буде відновлено. "На відміну від російських окупантів", - додали в ССО.

Нагадаємо, нещодавно Сили спецоперацій показали, як їхні бійці зірвали спробу прориву росіян на фронті.

В липні Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача ССО.

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