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ЗСУ на Донеччині знищили базу батальйону окупантів "П'ятнашка"

"Купа 200 та 300... Знищена модна техніка".

ЗСУ на Донеччині знищили базу батальйону окупантів "П'ятнашка"
Фото: Скріншот відео

Українські захисники поцілили по базі батальйону російських окупантів "П'ятнашка", що на околицях окупованого Донецька.

Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

"Місце скупчення особового складу та техніки підрозділу "днр" - "Пятнашка". До вказаного підрозділу прибули "гуманітарні вантажі" від т.зв. "общероссийского народного фронта". На території підрозділу, окрім АТТ, також були танки та ЗРК. На цій же території відбувались і концерти, зокрема, кажуть приїжджав Лєпс, тепер же концерт, очевидно, даватиме Кобзон", - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомляв про вибухи на базі окупантів. За його словами, звуки вибухів лунали кілька годин.

"Трохи бавовни у стрічку... Саме зараз, на околицях Донецька, знову чи то хтось палив необережно, чи то «каміння з неба»… Палає база славнозвісної «пятнашки», інтернаціональна банда, яка воювала на Луганщині. Купа 200 та 300... Знищена модна техніка... Далі буде", - написав він у фейсбуці.

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