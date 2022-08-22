Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

Також комісія визначилася, що збиратиметься орієнтовно раз на тиждень.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро провела перше установче засідання та ініціювала перед Кабінетом міністрів формування робочої групи з методології проведення конкурсу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання члени комісії висловилися за те, щоб процес відбору кандидатів був нетривалим і зрозумілим. Для цього необхідно створити робочу групу для розробки правил і норм самого відбору.

Член комісії Драго Кос запропонував ініціювати створення робочої групи з процедурних моментів роботи конкурсної комісії. Микола Кучерявенко, який головує на засіданні, та інші члени комісії підтримали таку ініціативу.

"Наша мета – досягнення результату, а не реалізація процесу. Результат – це обрання директора НАБУ, а процес – це обговорення", – сказав Кучерявенко.

Отже, комісія вирішила звернутися до Кабміну щодо формування робочої групи для визначення методології та інструментів відбору. Також комісія визначилася, що збиратиметься орієнтовно раз на тиждень залежно від необхідності, а постійного голову та заступника комісії обере після затвердження регламенту роботи комісії.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників САП та НАБУ.

Ексголова НАБУ Артем Ситник за результатами конкурсу був призначений на посаду у 2015 рооці і обіймав її до 2022 року. У травні Ситника призначили заступником голови НАЗК.