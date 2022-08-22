Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У війні з Росією загинули майже 9000 героїв, – Залужний

Число втрат він озвучив на форумі. 

У війні з Росією загинули майже 9000 героїв, – Залужний
Фото: Макс Требухов

Майже 9000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив на форумі "Захисники. Перекличка"

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже дев'яти тисяч героїв, які загинули", – заявив він. 

Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях. Станом на середину червня в ООН повідомляли про 4509 загиблих мирних мешканців України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також