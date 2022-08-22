У війні з Росією загинули майже 9000 героїв, – Залужний

Майже 9000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив на форумі "Захисники. Перекличка".

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже дев'яти тисяч героїв, які загинули", – заявив він.

Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях. Станом на середину червня в ООН повідомляли про 4509 загиблих мирних мешканців України.