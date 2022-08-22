Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими російськими військовими.

Відео зустрічі в Києво-Печерській лаврі опублікував журналіст Володимир Золкін.

Онуфрій побажав окупантам м "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей", роздав їм молитвослови, іконки та шоколадки, а також заспівав "Многая літа" поіменно.

"Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", – сказав Онуфрій.

Він також заявив, що молиться за "всіх людей на полі бою".

"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", - зазначив Онуфрій.

Православна церква України розкритикувала заяви Онуфрія, зроблені ним під час зустрічі із полоненими. Про це пише "Главком" із посиланням на речниика Священного Синоду ПЦУ, єпископа Євстратія (Зоря).

Він зазначив, що позиція Онуфрія щодо російсько-української війни, висловлена ним фразою "вийшло так, як вийшло" - схожа на виправдання перед рашистами, мовляв, "не з квітами вас зустріли, а ось як, вибачайте".

Крім того, ПЦУ обурило побажання очільника української філії московської церкви полоненим окупантам. Євстратій звернув увагу, що Онуфрій не засудив зло, яке принесли росіяни на українську землю, не закликав їх покаятися за убивства і руйнування, а навпаки, - побажав їм Божої охорони.

Нагадаємо, з православною церквою України (ПЦУ) співвідносять себе 54% українців, натомість з Українською православною церквою Московського патріархату – 4%.