З Православною церквою України асоціюють себе 54% українців, з УПЦ МП – 4%

У минулому році до УПЦ Московського патріархату відносили себе 18% українців.

З православною церквою України (ПЦУ) співвідносять себе 54% українців, натомість з Українською православною церквою Московського патріархату – 4%.

Такі результати дослідження "Динаміка релігійної самоідентифікації населення України", яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 6-20 липня цього року.

Згідно з результатами, у червні 2020 року з ПЦУ себе асоціювали 34% опитаних, у червні 2021 року – 42%, у липні 2022 року цей показник досяг 54%.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшення цієї частки відбувалося за рахунок православних без конкретизації церкви (22% у 2020 році, 12% у 2021 та 14% у 2022 році). У 2022 році – за рахунок асоціюючих себе з Українською православною церквою (Московського патріархату) – у 2020 році їх було 15%, у 2021 – 18%, у 2022 – лише 4%.

Частка греко-католиків за цей час майже не змінилася (8% у 2020, 9% у 2021, 8% у 2022 році), як і частка римо-католиків, протестантів та інших християнських церков (по 1-2% у кожної за кожного опитування). Дещо зріс відсоток атеїстів (8% у 2020, 7% у 2021, 10% у 2022 році).

Менше ніж 1% опитаних заявили про те, що сповідують іслам чи іудаїзм.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала щонайменше 183 релігійні споруди у 14 областях України. Йдеться про церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот.