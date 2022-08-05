Українська розвідка розповіла, як росіяни змушують жителів окупованих територій переходити на паспорти РФ

Загарбники вимагають від людей переоформляти договори оренди паїв, а бізнес змушують переходити на роботу за законодавством РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, як росіяни змушують жителів окупованих територій переходити на паспорти РФ.

До прикладу в Мелітополі та околицях загарбники озвучили нові вимоги до оренди земельних паїв.

Люди, котрі мають чинні догори оренди, мають переукласти їх за новими вимогами. А ті, в яких термін дії закінчився, треба укласти на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства. Інакше людину позбавлять права власності.

"Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорту у власника транспортного засобу", - зазначили в ГУР.

Росіяни на блокпостах продовжують перевіряти чоловіків, оглядаючи їх на предмет татуювань. У розвідці кажуть - ця перевірка дає можливість загарбникам паспортизувати жителів, а також присвоювати собі майно тих, які покинули окуповані території.

На Херсонщині так званий "міністр аграрної політики" О. Ковальов закликав сільгоспвиробників реєструвати свою діяльність і сплачувати "податки" за російським законодавством. Відмовників позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу будуть висилати за межі регіону.

А в селі Кам'янське у Запорізькій області окупаційна адміністрація переводить роботу серед місцевого бізнесу на податкові стандарти відповідно до законодавства РФ. Для цього людям уже вручили відповідні листи. Основна вимога до місцевого бізнесу - наявність російського громадянства.

Нагадаємо, у Мелітополі росіяни погрожують місцевим пенсіонерам, що українські пенсії ті отримувати не будуть. Тому їм нібито треба отримувати російський паспорт і ставати в чергу для отримання пенсій.

У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.