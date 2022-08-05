Двоє львів'ян зливали ворогу координати пам’ятника Бандері для ракетного удару, - СБУ

Їм повідомлено про підозру за статтею "пропаганда війни".

У Львові співробітники Служби безпеки оголосили про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни.

Про це повідомила пресслужба обласного управління СБУ.

У соцмережах чоловіки активно підтримували російську агресію проти та закликали українців приєднуватись до окупаційної влади. З оприлюднених скриншотів листування видно, що затримані закликали росіян "кошмарити та знищувати львів’ян".

"Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один зі зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. «ДНР». А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степану Бандері у Львові", - йдеться в повідомленні.

Слідчі оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 Кримінального кодексу (пропаганда війни). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання Героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів. Після розпаду СРСР для багатьох українців ім'я Бандери стало символом боротьби за незалежність України.

Російські загарбники називають українців "бандерівці" і паплюжать його ім'я у своїй пропаганді.