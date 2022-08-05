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Росіяни використовують територію біля ЗАЕС для розміщення сил, аби уникнути обстрілів ЗСУ, – міноборони Великої Британії

Окупанти розуміють, що оборонці не вестимуть вогонь по території біля ядерного об'єкта. 

Росіяни використовують територію біля ЗАЕС для розміщення сил, аби уникнути обстрілів ЗСУ, – міноборони Великої Британії
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Наміри Росії відносно Запорізької атомної електростанції після пʼяти місяців залишаються неясними. Однак дії окупантів на обʼєкті, вірогідно, підірвали безпеку нормальної експлуатації станції. 

Про це йдеться у звіті розвідки від міноборони Великої Британії.

На думку розвідників, росіяни, схоже, розмістили в прилеглих до станції районах артилерійські підрозділи та обстрілюють із неї українські землі на західному березі Дніпра. 

"Російські сили, ймовірно, використали ширшу територію, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил, використовуючи захисний статус атомної електростанції, аби знизити ризик для свого озброєння та особового складу від атак ЗСУ", – вважають в Міноборони Британії.

Про те, що Росія використовує ЗАЕС, як військову базу для обстрілу українців, говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен. 

Нещодавно міський голова Енергодара повідомив, що росіяни вже розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблока ЗАЕС. Також окупанти викрали до сотні співробітників станції.

У МАГАТЕ кажуть, що ЗАЕС повністю вийшла з-під їхнього контролю. 

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