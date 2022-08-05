Окупанти вдарили ракетами по обʼєкту інфраструктури в передмісті Запоріжжя (оновлено)

Російська армія вночі 5 серпня завдала ракетного удару поруч з містом Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Уранці він уточнив, що удару росіяни завдали по обʼєкту інфраструктури. Було пошкоджено виробниче обладнання, зайнялася пожежа. Постраждалих немає.

“Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, голова ОВА повідомив, що близько 22:00 4 серпня в обласному центрі було чутно низку гучних вибухів.

“Ці звуки – результат ворожих обстрілів населених пунктів розташованих поблизу лінії розмежування. Удари були нанесені в напрямок сіл Новоолександрівської громади Запорізького району. Руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури”, – сказав Старух.

Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання, наразі триває відновлення мереж. Рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.

Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й ушпиталено.

Фото: t.me/starukhofficial

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Запорізьку область і 4 серпня вночі. Пошкоджено й зруйновано житлові будинки, склади агрофірми, зерносховище. Постраждала одна людина.