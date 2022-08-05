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Росія продовжує погрожувати висадкою морського десанту, – ОК “Південь”

У Чорному морі маневрують 9 бойових кораблів та катерів окупантів.

Росія продовжує погрожувати висадкою морського десанту, – ОК “Південь”
Фото: ЕРА/UPG

Два великі десантні кораблі Російської Федерації “продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів окупантів.

Два надводні і один підводний носії ракет типу "Калібр" напоготові до застосування 20 снарядів високоточного спрямування.

“Ворог намагається знайти наші слабкі сторони, вирахувати вразливі місця, а ми стаємо тільки міцнішими і згуртованішими. Не нехтуйте сигналами тривоги і проголошеними обмеженнями правового режиму воєнного часу. Живемо й працюємо на благо перемоги, аби силам оборони було спокійно і впевнено за надійний тил”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на півдні ворожа авіація нанесла 16 авіаударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах.

У напрямку Сухий Ставок - Лозове окупанти спробували вести штурм силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху ворог не мав і з втратами відійшов.

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