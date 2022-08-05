Місцева влада не дозволила провести перед посольством РФ у Берліні виставку знищеної в Україні російської техніки, - Мельник

Виставка мала б донести до берлінців жорстокість війни, яку Росія почала проти України.

Берлінські музеї були готові провести у столиці Німеччини виставку знищеної в Україні російської техніки, але місцева влада не дозволила зробити це.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

На думку колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника, знищена українськими захисниками військова техніка Росії, якщо її виставити в центрі Берліна, дасть німцям на власні очі відчути жорстоку війну на знищення.

"Тому українці шоковані тим, що окружне управління Мітте (район Берліна) відхилило цю заявку з абсолютно надуманим обґрунтуванням", – розповів Андрій Мельник, назвавши цю відмову "справжнім скандалом".

Він звернувся до мерки Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити цю ситуацію, але станом на зараз відповіді від берлінської влади не було.

Раніше повідомлялось, що Познань стало третім містом Польщі, де відкрилася виставка знищеної в Україні російської воєнної техніки.

Нагадаємо, 27 червня відбулась перша виставка знищеної російської техніки за кордоном, у Варшаві.

Як повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков, після Варшави виставки відбудуться в інших європейських містах - Берліні, Парижі, Мадриді і Лісабоні.