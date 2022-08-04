Інструктори з Канади будуть навчати українських бійців

Канада відправить до Великобританії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців. Перші інструктори мають прибути вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерку оборони Канади Аніту Ананд.

Більша частина інструкторів буде з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, в якому (Росія) бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу", – сказала Ананд, і додала, що Канада виконує свою обіцянку відновити масштабне навчання.

Конгрес Українців Канади, який представляє українську діаспору в Канаді, привітав відновлення навчання Канадою, зазначивши, що канадський досвід принесе велику користь Україні.

Нідерланди та Нова Зеландія також направили військових інструкторів до місії під керівництвом Великобританії.

Навчання під керівництвом Канади відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії. Воно включатиме в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.

Нагадаємо, у Великобританії пройдуть навчання 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Як також повідомлялось, щонайменше двісті українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню HIMARS.