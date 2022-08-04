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За місяць підготували 400 операторів для Армії дронів, - Федоров

"Плануємо залучити до проєкту ще 10 шкіл протягом місяця", - заявив очільник Мінцифри.

За місяць підготували 400 операторів для Армії дронів, - Федоров
Фото: Bochkala_WAR

За місяць у двох школах навчили 400 операторів для проєкту "Армія дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оператори пройшли вишкіл у "Дронаріумі" та "Боривітрі".

"Плануємо залучити до проєкту ще 10 шкіл протягом місяця. Важливо не тільки доставити безпілотники на фронт, але й навчити бійців правильно ними управляти", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, на початку липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".

Згодом Мінцифри заявило, що домовилося про навчання 150 операторів.

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