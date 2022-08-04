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Від російського вторгнення на Київщині постраждали більше 80 об’єктів культурної спадщини

Також постраждали культові споруди та меморіали.

Від російського вторгнення на Київщині постраждали більше 80 об’єктів культурної спадщини
Фото: Скріншот з відео

Наразі влада Київської області має інформацію щодо пошкодження 84 об’єктів культурної спадщини, 24 культових споруд та 16 меморіалів. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба

“Серед них – центри дозвілля, бібліотеки, будинки культури та клубного типу, кінотеатри та заклади мистецької освіти”, - уточнив Кулеба.  

Він зазначив, що росіяни не лише руйнували будівлі, але й нищили носії української культури - книги, рушники, національні костюми, інструменти та інші предмети місцевих музейних фондів.  

Нагадаємо, влада Київщини планує створити в Іванкові мистецьку резиденцію імені Марії Примаченко.

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