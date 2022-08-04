Від російського вторгнення на Київщині постраждали більше 80 об’єктів культурної спадщини

Наразі влада Київської області має інформацію щодо пошкодження 84 об’єктів культурної спадщини, 24 культових споруд та 16 меморіалів.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
“Серед них – центри дозвілля, бібліотеки, будинки культури та клубного типу, кінотеатри та заклади мистецької освіти”, - уточнив Кулеба.
Він зазначив, що росіяни не лише руйнували будівлі, але й нищили носії української культури - книги, рушники, національні костюми, інструменти та інші предмети місцевих музейних фондів.
Нагадаємо, влада Київщини планує створити в Іванкові мистецьку резиденцію імені Марії Примаченко.