У Донецькій області росіяни знищили ще одну школу. Мова йде про опорний заклад в Очеретиному.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення РФ тут навчалися 353 учні.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

"Чотири роки тому школа відкрилась після капітального ремонту – навчання тут було якісне і комфортне. Більша частина обладнання та навчальних матеріалів була своєчасно вивезена у безпечніші регіони України. Все, що ми будували роками, росіяни методично нищать в один момент. Одних тільки шкіл вони вже зруйнували 27, ще 248 – пошкодили", – зазначив Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Він наголосив, що "це війна проти українства як такого", і що "руйнування шкіл – один із численних методів, якими росіяни прагнуть досягнути своєї мети".

Нагадаємо, уночі 2 серпня рашисти обстріляли місто Миколаївка Краматорського району. Унаслідок обстрілу загорілася загальноосвітня школа-інтернат.

За ранок 24 липня росіяни зруйнували ще дві школи в області.