​​З початку повномасштабної війни з РФ затримано понад 1600 диверсантів та колаборантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримано понад 1600 диверсантів та колаборантів. Наразі вже відкрито понад 1 тис. кримінальних проваджень.

Про це на брифінгу повідомив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий, передає кореспондент LB.ua.

"Починаючи з 24 лютого на території нашої держави затримано понад 1600 осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності. З яких - 1772 - передано до СБУ. Розпочато 1106 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - сказав він.

Так, за його словами, 28 липня в Харківській області було викрито місцевих жителів, які під час тимчасової окупації співпрацювали з військовими РФ, добровільно надаючи їм матеріальні ресурси.

Наприкінці липня в Торецьку викрита мережа корегувальників авіаударів ворога. Місцеві мешканці: жінка та два чоловіки адміністрували ТГ- канал та за гроші передавали окупантам інформацію про розміщення ЗСУ та влучення снарядів.

На Донеччині вже на початку серпня затримано чоловіка, який передав інформацію ворогу про дислокацію ЗСУ. Цей же 35-річний чоловік надсилав знайомій до РФ детальні звіти ракетних ударів по Краматорську та інших населених пунктах.

Нагадаємо, підозри в держзраді за період великої війни отримали 4 нардепи, 35 депутатів місцевих рад і 126 працівників поліції.