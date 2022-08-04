Звіт Amnesty International викликає питання щодо об’єктивності, — Маляр

"Коли є фактаж, підкріплений прізвищами, де та хто що вчинив, то ми відкриті до розслідування до встановлення контексту та самої ситуації, в якій це відбувалося".

Україна готова до розслідувань усіх фактів злочинів на війні із залученням міжнародних партнерів. Росія не допускає на окуповані території жодні міжнародні організації. Тому первинними мають бути не поради Україні, а вимога до усього світу зупинити збройну агресію РФ.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

«Україна продовжує політику відкритості до юридичної оцінки дій, як агресора, так й дій наших військових, що ведуть оборонні заходи. Нагадаю, що війна в Україні триває з 2014 року. І з того часу Україна сама звернулася до Міжнародного кримінального суду та дозволила юрисдикцію МКС розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. На відміну від РФ, яка навпаки зачиняє інформацію про всі свої злочини від міжнародної спільноти та не виконує рішення міжнародних судів та прав людини ЄСПЛ», — заявила вона.

Вона наголосила, що українська правоохоронна система розслідувала та виносила судові вироки російським військовим, що вчиняли злочини у зоні бойових дій.

«Коли є фактаж, підкріплений прізвищами, де та хто що вчинив, то ми відкриті до розслідування до встановлення контексту та самої ситуації, в якій це відбувалося. Бо без контексту, якщо ми говоримо про голі дії, об’єктивною оцінка бути не може. Тому у разі наявності таких фактів у міжнародних організацій, наші правоохоронні органи з’ясовувати обставини», — підкреслила вона.

Вона звернула увагу, що останнє дослідження міжнародної організації не враховує декілька факторів.

«Наприклад, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів. Поки ми чекатимемо російського ворога у полі, як іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села укріплюють та обороняються від держави-злочинця, яким є РФ».

Маляр наголосила, що розміщення підрозділів ППО та інших збройних сил України відбувається для найбільш ефективного прикриття населених пунктів. Регулярно проводяться заклики та евакуація мирного населення з прилеглих районів до ведення бойових дій.

«Усім надаються рівні права на добровільній основі щодо переміщення до безпечних регіонів. Але не всі мирні жителі погоджуються на це. Для отримання об’єктивного та коректного дослідження важливі методи та підходи… Коли у тексті про дії українських збройних сил немає аналізу дій ворога, то це схоже на дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника. Тобто отримати об’єктивні висновки за такого підходу просто неможливо. Ми розуміємо, що РФ не допускає міжнародні організації до фактажу, дослідження обставин на окуповані та на свої території. Тож наразі Україна — не лише жертва агресії, якої світ ще не бачив. А й ще жертва власної відкритості. Бо подібні звіти, не маючи того на меті, спотворюють реальну картину міжнародного злочину агресії, який вчиняється з 2014 року. У звіті немає умов оборони України, хронології подій про те, що злочин вчиняє РФ, а Україна боронить та рятує своє власне існування, як держава. Росія взагалі ігнорує будь-які правила, звичаї, норми ведення війни та міжнародні конвенції, не дозволяючи вивчати те, що вона робить. У такій ситуації постає питання об’єктивності будь-якого розслідування, якщо ми говоримо тільки про розслідування дій жертви».

Тому первинними мають бути не поради ЗСУ, які собою боронять Європу. А первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до усього світу зупинити збройну агресію РФ. Бо агресор не зупиниться на території України.

«Україна відкрита до розслідувань. Та ми їх проводимо. Але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою усього світу повинні стати дії РФ, які є загрозою для усього світу».

Нагадаємо, що раніше Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк підкреслив, що такі заяви про порушення з боку ЗСУ носять характер операції для дискредитації українських захисників. Адже абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоровʼя кожного українця. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це "свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет".