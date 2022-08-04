Випущена з Криму російська ракета "Онікс" розірвалася на підльоті до Одеси

У ніч на 4 серпня російські окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що росіяни використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.

Також повідомляється, що обстановка в операційній зоні південнобузького напрямку складна та динамічна у розвитку, але сили оборони тримають її під контролем.

"Ворог не має змін у складі та положенні, тримається укріпленого рубежу оборони. Протягом ночі продовжував обстріли наших позицій та населені пункти, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня Росія ракетами "Іскандер" обстріляла Одещину. Тоді окупанти влучили в кар'єр.