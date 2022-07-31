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Росія ракетами "Іскандер" обстріляла Одещину - влучили в кар'єр (оновлено)

Під обстріл потрапив Одеський район.

Росія ракетами "Іскандер" обстріляла Одещину - влучили в кар'єр (оновлено)
Фото: Об’єднаний координаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

Росія завдала ракетного удару по Одещині.

Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації.

Під обстріл потрапив кар'єр однієї з громад Одеського району.

В РВА зазначили, що інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Також влада району закликала жителів берегтися себе і не ігнорувати сигнали тривоги.

Оновлення 20.08. В оперативному командуванні "Південь" згодом повідомили, що вороги випустили дві ракети типу "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.

Фото: Об’єднаний координаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

Фото: Об’єднаний координаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

"Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки", - зазначили в командуванні.

За інформацією військових, декілька таких пасток призвели до загоряння сухої трави. На місці працюють рятувальники.

"У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них. Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань", - закликали в ОК "Південь".

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня РФ випустила по Миколаєву майже 40 ракет.

А днями росармія атакувала Одещину з 10 бомбардувальників.

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