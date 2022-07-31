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Старух закликав українців виїхати із зони боїв на Запоріжжі

Є населені пункти, де 80% мешканців виїхали.

Старух закликав українців виїхати із зони боїв на Запоріжжі
керівник Запорізької ОВА Олександр Старух
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух наголосив, що жителі регіону повинні виїхати з зони бойових дій.

Про це Старух розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Є населені пункти, де 80% мешканців виїхали. Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли… Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій. Для нас є пріоритетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому прагнемо зберегти людей",- сказав Старух.

Нагадаємо, віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що з Донецької області можуть евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 30 липня вкотре закликав людей евакуюватися з Донецької області.

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