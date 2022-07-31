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Загибель Вадатурського була не випадковістю, а навмисним убивством, - Подоляк

Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню.

Загибель Вадатурського була не випадковістю, а навмисним убивством, - Подоляк

Загибель під час ракетного обстрілу в Миколаєві українського бізнесмена Олексія Вадатурського була навмисним вбивством.

Про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив у Телеграмі.

За словами Подоляка, смерть українського бізнесмена насправді була навмисним вбивством, організованим і скоєним росіянами.

"Загибель Олексія Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством. Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - пише радник керівника ОПУ.

На думку Подоляка, Росія своєю кампанією терору хоче залякати українців, але кожен окупант неодмінно понесе покарання за свої злочини.

Нагадаємо, що Герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув разом з дружиною Раїсою у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва.

Цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші. 

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