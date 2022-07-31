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У Миколаєві від обстрілу окупантів загинув власник "Нібулона" Вадатурський

Загинув від російського снаряду.

У Миколаєві від обстрілу окупантів загинув власник "Нібулона" Вадатурський
Фото: news.pn

Герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва.

Про це повідомив у Телеграм керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений", - написав Кім.

З 1991 року Вадатурський був беззмінним генеральним директором агрохолдингу Нібулон з вирощування сільськогосподарських культур, розвитком племінного тваринництва та будівництва суден.

У червні 2020 року Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його капітал в 450 млн доларів.

У 2007 році став Героєм України "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери".

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами ОВА і мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші. 

Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти рулонною плівкою мешканцям Миколаєва, які цієї ночі пережили чергові нищівні удари росіян.

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