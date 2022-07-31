Головне за ніч. Неділя, 31 липня

Провокація в Севастополі, обстріл Нікополя, вибухи в Харкові, Миколаїв під ворожим вогнем.

У ніч на неділю окупанти, бажаючи, вочевидь, відволікти увагу світу від Оленівки, вигадали атаку безпілотника на штаб ЧФ у Севастополі.

Дезінформація окупантів про завдання удару безпілотником ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі є свідомою провокацією. Це робота інформаційно-психологічних сил противника, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що ця дезінформація поширена саме напередодні російського дня військово-морського флоту.

Росіяни після "вкиду" про обстріл штабу ЧФ у Севастополі заявили, що скасовують всі заходи з нагоди дня ВМС в окупованому ними Криму. Яка сумна новина!

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни обстріляли зі ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей. Ворог не припиняє завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається поліпшити тактичне положення. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб. З них 160 були знищені минулої доби.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Вночі 31 липня російська армія влаштувала потужний обстріл Миколаєва. Вибухи лунали після першої ночі та близько пʼятої ранку.

Ворог використав, зокрема, й касетні снаряди, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі. Він наголосив, що це, напевно, найсильніший обстріл міста за весь час.

Пізніше Миколаївська ОВА повідомила, що, за попередніми даними, загинула одна людина, постраждали дві.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні. На місцях прильотів виникло кілька пожеж.

У Харкові вночі 31 липня пролунала нова серія вибухів через ворожі обстріли. За попередніми даними, влучання були в Немишлянському районі.

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянському районі. Попередньо є пошкодження кількох будівель", – написав у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Дані щодо інших влучань уточнюються.

У Дніпропетровській області цієї ночі російська армія вночі вдарила з "Градів" по Нікопольському району та обстріляла зі ствольної артилерії Криворізький, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили до 50 снарядів. Поранень зазнав 67-річний чоловік.

Ворог з 5 ранку почав обстріл Сумщини, також завдав ударів по Харківщині, Миколаївщині, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Херсонській областях.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!