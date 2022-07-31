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У Харкові вночі пролунала серія вибухів

Є дані про влучання в Немишлянський район. 

У Харкові вночі пролунала серія вибухів
Попередні обстріли Харкова (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Харкові вночі 31 липня пролунала нова серія вибухів через ворожі обстріли. За попередніми даними, влучання були в Немишлянський район.

Про це о 4:40 повідомив у Телеграм мер міста Ігор Терехов. 

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація рро "прильоти" в Намишлянському районі. Попередньо є пошкодження кількох будівель", – написав він.

Дані щодо інших влучань уточнюються.

Учора вдень російська армія обстріляла в місті район ХТЗ. Вночі 30 липня росіяни вдарили по училищу в район Холодної гори. Загалом із 26 липня по сьогодні обстріли Харкова відбуваються кожної ночі, інколи – по кілька разів. 

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