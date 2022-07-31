У Харкові вночі пролунала серія вибухів

Є дані про влучання в Немишлянський район.

У Харкові вночі 31 липня пролунала нова серія вибухів через ворожі обстріли. За попередніми даними, влучання були в Немишлянський район.

Про це о 4:40 повідомив у Телеграм мер міста Ігор Терехов.

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація рро "прильоти" в Намишлянському районі. Попередньо є пошкодження кількох будівель", – написав він.

Дані щодо інших влучань уточнюються.

Учора вдень російська армія обстріляла в місті район ХТЗ. Вночі 30 липня росіяни вдарили по училищу в район Холодної гори. Загалом із 26 липня по сьогодні обстріли Харкова відбуваються кожної ночі, інколи – по кілька разів.