Глава УГКЦ закликав світ засудити вбивство військовополонених в Оленівці

Очільник Української греко-католицької церкви закликав світ засудити масове вбивство українських військовополонених в Оленівці як особливий вияв дикості та жорстокості.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Блаженніший Святослав.

"Те, що сталося вчора з українськими військовополоненими, світ повинен засудити як особливий вияв неприпустимості, дикості й жорстокості. Вчора ми побачили кадри жахливих тортур українського воїна, а згодом надійшла новина про те, що в містечку Оленівка на Донбасі вбито понад 50 українських військовополонених", - звернувся до аудиторії глава українських греко-католиків.

Він відзначив, що вчорашній день просто приголомшив Україну та світ прикладами звірства, злочинності й російського цинізму.

"З яким цинізмом це було зроблено! З якою підступністю, а відтак намаганням залякати світ і продемонструвати ці злочини це все вчинено! В ім’я Боже ми засуджуємо ці звірства, ці злочини проти людяності", - додав предстоятель УГКЦ.

Святослав звернувся до сумління людей в усьому світі, до світового співтовариства, очільників церков і релігійних організацій, представників різних інституцій, які опираються на міжнародне право та всіх, хто вважає себе людиною в сучасному світі.

"Звертаюся до кожного з вас із закликом засудити злочини росіян! Якщо ми, як люди, сьогодні не відмежуємося і не скажемо гостре "ні" звірству, тортурам, то завтра така поведінка, на жаль, може поширитися на весь світ", - зазначив він у повідомленні.

Раніше Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських полонених внаслідок теракту в окупований Оленівці, який здійснили російські окупанти.