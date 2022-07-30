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Британський депутат закликав "відправити все російське посольство назад до Москви" після виправдання ним страти бійців "Азова"

Він вважає заяву МЗС РФ закликом до військових злочинів.

Британський депутат закликав "відправити все російське посольство назад до Москви" після виправдання ним страти бійців "Азова"
Фото: armyinform.com.ua

Депутат Лейбористської партії Сполученого Королівства Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після їхнього твіта із закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Про це написав сам парламентар у Twitter.

"Це повинно бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Настав час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, він звернувся до нинішньої очільниці Форін Офісу.

"Ліз Трасс, що ти збираєшся робити?", - завершив своє повідомлення Браянт.

Нагадаємо, сьогодні посольство РФ у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство полонених бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують на принизливу смерть.

Після цього речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці та назвав їх співучасниками воєнних злочинів.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що обстріл колонії в Оленівці схожий на воєнний злочин та потребує розслідування.

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