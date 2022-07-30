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Папа Римський Франциск не виключає свою відставку через стан здоров'я

Франциск під час своєї поїздки в Канаду практично не міг ходити через травму коліна.

Папа Римський Франциск не виключає свою відставку через стан здоров'я
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск не виключив свій можливий відхід з поста глави Римсько-католицької церкви за станом здоров'я, відмітивши, що "ці двері відкриті". 

Про це повідомляє DW. 

У вірогідному відході з поста папи римського "немає нічого дивного", сказав журналістам Франциск. 

"Це абсолютно нормальний варіант. Це не катастрофа, ви можете міняти папу", - відповів він. За його словами, він не думає про відставку прямо зараз, але це не означає, що він не може почати готуватися до цього в майбутньому.

85-річний Франциск під час своєї поїздки в Канаду у кінці липня практично не міг ходити через травму коліна і велику частину часу провів в інвалідному кріслі. 

"Я думаю, що в моєму віці і з цими обмеженнями я повинен економити енергію, щоб служити церкві або, навпаки, думати про можливість відійти убік", - сказав він за підсумками візиту.

Понтифік зізнався, що не може продовжувати "пересуватися в тому ж ритмі, що і раніше". 

"Я постараюся продовжувати здійснювати поїздки і бути ближче до людей, тому що я думаю, що це спосіб служіння - бути поруч. Але більше цього я не можу сказати", - підкреслив понтифік.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск заявив у неділю, 24 липня, що хоче відвідати Україну. Раніше повідомлялося, що він може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

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