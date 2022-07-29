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Польща закупить сотні південнокорейських танків та гаубиць, – CNN

Частково техніка замінить обладнання, передане Україні.

Польща закупить сотні південнокорейських танків та гаубиць, – CNN
Південнокорейський бойовий танк K2 "Black Panther" виконує навчальну місію
Фото: ЕРА/UPG

Польща купить у Південній Кореї майже 1000 танків, понад 600 одиниць артилерії та десятки винищувачів – частково для заміни обладнання, переданого Україні.

Про це пише CNN з посиланням на Міністерство оборони Польщі.

Згідно з угодою, Варшава придбає 980 танків на базі південнокорейської моделі K2, 648 самохідних броньованих гаубиць K9 і 48 винищувачів FA-50. Вартість угоди невідома.

Очікується, що перші 180 танків K2, виготовлених Hyundai Rotem і оснащених 120-мм самозарядними гарматами, надійдуть цього року. Водночас виробництво 800 модернізованих танків у Польщі почнеться в 2026 році.

48 гаубиць K9 від Hanwha Defence також надійдуть у 2022 році, а постачання другої партії з 600 одиниць має розпочатися у 2024 році. З 2025 року гаубиці будуть вироблятися в Польщі, повідомили в міністерстві.

Гаубиця K9
Гаубиця K9

Польські урядовці заявили, що бронетехніка частково замінить танки радянських часів, які Польща передала Україні для боротьби з Росією.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн, оскільки вірить, що Росія не вдарить сильного.

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