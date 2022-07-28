​Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

Сенат США закликав Державний департамент визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У тексті ухваленої резолюції сенатори закликають Державний департамент визнати Росію спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвели до загибелі "незліченної кількості безневинних чоловіків, дітей та жінок".

Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу – нижньої палати американського парламенту.

Видання The New York Times повідомляє, що її, як очікується, має підтримати спікер палати Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у Демократичній партії. Однак, конгресмени та сенатори не можуть ухвалити це рішення самостійно, його має винести Держдепартамент, який виконує у США функції міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем. 12 травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени – республіканець Джо Вілсон і демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Наразі є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

2 червня профільний Комітет Сенату США підтримав резолюцію. Але остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента.

Наразі в американському списку країн-спонсорів тероризму чотири країни: Сирія, Іран, Куба та Північна Корея.