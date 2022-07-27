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ФРС підвищила відсоткові ставки ще на 75 базових пунктів, щоб приборкати інфляцію

27 липня цільову ставку за федеральними фондами підняли до діапазону від 2,25% до 2,5%.

ФРС підвищила відсоткові ставки ще на 75 базових пунктів, щоб приборкати інфляцію
Фото: Al Drago/Bloomberg

Федеральна резервна система США підвищує відсоткові ставки на 75 базисних пунктів уже другий місяць поспіль, повідомляє Bloomberg.

На такий крок чиновники ФРС пішли, щоб приборкати інфляцію. Та при цьому є ризик завдати серйозного удару по економіці і спровокувати рецесію.

27 липня цільову ставку за федеральними фондами підняли до діапазону від 2,25% до 2,5%.

Тож ріст за червень-липень тепер становить 150 базисних пунктів - це найбільший показник від початку 1980-их років.

Після підвищення фондові індекси США залишилися вищими. Прибутковість короткострокових казначейських облігацій зросла, а долар упав.

Ріст відсоткових ставок уже вплинув на стан економіки США. Так, найперше наслідки відчув ринок нерухомості, де знизився темп продажу.

У ФРС запевняють - їм вдасться впоратися з так званою "м'якою посадкою" економіки й уникнути різкого спаду. Однак чимало аналітиків кажуть, що рецесія, а заразом і ріст безробіття знизять ріст цін.

Нагадаємо, експерти очікують, що до кінця 2022 року ФРС США підніматиме ставку від трьох до п’яти разів.

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