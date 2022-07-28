За п’ять місяців війни українські суди арештували активи компаній з РФ і Білорусі на 39,5 млрд гривень

З 24 лютого суди в Україні арештували активи російських та білоруських компаній на 39,5 млрд гривень.

Про це повідомив у Telegram Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

“За пʼять місяців повномасштабного вторгнення РФ до України за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Департамент стратегічних розслідувань НПУ з початку повномасштабної війни направив до суду обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями щодо проросійського бізнесу. За інформацією поліції, усього за напрямом роботи було оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.

Зокрема, правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд гривень, які нині служать Збройним силам України, допомагаючи нищити ворога.

“Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального – це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд гривень”, – підсумували у Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві заарештували частину торгового центру. Його власники – російські урядовці. Суд заарештував нежитлові приміщення ТЦ площею понад 15 000 кв. м загальною вартістю понад 1,2 млрд гривень.