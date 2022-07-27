Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаЕкономікаБізнес

Верховна Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств

За відповідний закон у другому читанні проголосували 227 нардепів. 

Верховна Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Парламент на пленарному засіданні 27 липня ухвалив в цілому зміни до закону України “Про приватизацію державного та комунального майна” щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації.

Про це повідомляє кореспондент LB.

“Законом забороняється приватизація підприємств “з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України”, − наголошують в документі.

Водночас змінами пропонується відновити проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Разом з тим, закон встановлює обмеження щодо проведення для об'єктів великої приватизації аукціонів зі зниженням стартової ціни, аукціонів за методом вивчення цінових пропозицій та приватизації шляхом викупу під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.

Також змінами виключаються з переліку заборонених до приватизації державні підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю.

“Це дозволить оптимізувати роботу таких підприємств, позбавитися від зайвих непотрібних у наш час для ефективної діяльності площ та приміщень, об’єднати окремі такі підприємства, перетворити їх в інші організаційно-правові форми або заснувати на їх базі підприємства державно-приватного партнерства”, − вважають народні депутати.

Нагадаємо, апарат РНБО України разом з Міноборони запустили новий модуль інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни “СОТА” щодо постачання озброєння від країн-партнерів. Новий модуль системи дасть можливість аналізувати постачання зброї за статусами та країнами-надавачами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також